В Красноярском крае за прошедшую неделю семь человек погибли при пожарах, об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.
За прошедшую неделю пожарные потушили 93 возгорания, было спасено 13 человек. В пожарах пострадали 2 жителя региона, и ещё 7 сибиряков погибли.
В большинстве случаев пожары на выходных происходили из-за короткого замыкания электропроводки (34) и неосторожного обращения с огнём (30).
Напомним, в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое детей и их мать.