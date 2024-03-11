У участника шоу «Уральские пельмени» произошел конфликт с подростками

«Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни от одной из сторон пока в органы внутренних дел Екатеринбурга не поступало. Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.