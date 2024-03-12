Тушить возгорание на нижегородском заводе «Лукойла» помогает пожарный поезд

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в РЖД.