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Тушить возгорание на нижегородском заводе «Лукойла» помогает пожарный поезд

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в РЖД.
Источник: РИА Новости

Ранее на сайте компании «Лукойл» сообщалось, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово временно остановлена «в связи с инцидентом».

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино», — сообщили в РЖД.

Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

«На движение поездов ситуация не влияет», — добавили в РЖД.

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