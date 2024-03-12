Тушить возгорание на нижегородском заводе «Лукойла» помогает пожарный поезд

Ранее на сайте компании «Лукойл» сообщалось, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово временно остановлена «в связи с инцидентом».
«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино», — сообщили в РЖД.
Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.
«На движение поездов ситуация не влияет», — добавили в РЖД.