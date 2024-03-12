У задолжавшего ребенку алименты жителя Самары арестовали Volkswagen Polo

В Самаре местный житель задолжал своему ребенку по алиментам 200 тысяч рублей. Оплатил задолженность он только после того, как судебные приставы арестовали его Volkswagen Polo.
— Сотрудники службы Куйбышевского района не раз разговаривали с мужчиной о том, что необходимо платить алименты своему 10-летнему ребенку. Попытки убедить его оказались безуспешными, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Тогда судебные приставы выяснили, что мужчине на праве собственности принадлежит автомобиль Volkswagen Polo. В результате был составлен акт описи и ареста иномарки. Автомобиль оценили в 1 миллион рублей.
Владельца предупредили, что если в течение 10 дней он не погасит задолженность по алиментам, то транспортное средство реализуют. После этого мужчина нашел денежные средства и оплатил задолженность в размере 200 тысяч рублей.