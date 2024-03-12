Рыбаков-любителей эвакуировали со льда Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Петербургу.
— На внешней стороне дамбы возле Кольцевой автодороги в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров обнаружили отрыв ледового полотна от берега. Из-за этого специалисты Поисково-спасательной службы Петербурга отправились на катере на воздушной подушке на место, где заприметили рыбаков, и доставили их к берегу, — уточнили в ведомстве.
Спасатели добавили, что медицинская помощь рыбакам не понадобилась. В ведомстве в очередной раз призвали всех петербуржцев воздержаться от прогулок по льду, ведь пока это еще опасно для жизни и здоровья.
К слову, накануне в Ленобласти произошла трагедия. Из реки Волхов спасатели вытащили тело мужчины. О находке им сообщили очевидцы. Погибшего передали сотрудникам полиции.