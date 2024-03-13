Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого

«Усть-Лабинским районным судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Рассматривалось в закрытом режиме», — сказали там.
Калашов был задержан в июле 2016 года по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, которое сопровождалось перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве с двумя жертвами в декабре 2015 года.
В марте 2018 года Калашов и 13 его подельников были признаны виновными в двух эпизодах вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере:
- у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким он вымогал 8 млн руб.;
- у директора «Норднефтьгаза» Льва Гарамова — 10 млн руб.
В обвинительном заключении он назван «лидером российского криминального мира» и главой многоуровневой преступной структуры. Гособвинитель требовал десять лет колонии для подсудимого. Суд приговорил его к девяти годам и десяти месяцам заключения.
Судья Дубков тогда согласился с утверждением гособвинения, что после смерти в 2013 году криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан) Калашов занял лидирующее положение в криминальном мире России и объединил под своим покровительством профессиональных преступников.
В ноябре 2018 года Мосгорсуд признал законным вынесенный ранее приговор. Ближайшего соратника Калашова Андрея Кочуйкова, известного по прозвищу Итальянец, суд отправил в колонию на восемь лет и десять месяцев. Остальные фигуранты дела (12 человек) получили от семи до девяти лет колонии.
В 2008 году Калашова арестовали в Испании, в которой суд признал его виновным в отмывании денег, полученных преступным путем. После выхода на свободу в 2014 году Мадрид депортировал его в Россию.
В ноябре 2023 года источник РБК в ФСИН сообщил, что бывший руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве Алексей Крамаренко, который был фигурантом дела об освобождении подручных Калашова, принимает участие в военной операции на Украине по контракту с Минобороны и получил помилование.