Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого

В ноябре 2023 года источник РБК в ФСИН сообщил, что бывший руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве Алексей Крамаренко, который был фигурантом дела об освобождении подручных Калашова, принимает участие в военной операции на Украине по контракту с Минобороны и получил помилование.