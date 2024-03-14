ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

«В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.
Как уточнил на видеозаписи директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство сбросили «в пяти метрах от забора топливохранилища», персонал и оборудование не пострадали.
«Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями», — добавили в пресс-службе.
На ЗАЭС подчеркнули, что высококвалифицированный персонал обеспечивают полную безопасность станции.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С 1 сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.