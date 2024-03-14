Суд заочно арестовал экс-главу «Ленфильма» Щербакова

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Щербакову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — зачитала постановление судья.
Следователь и прокурор на заседании поддержали ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. Как отметила представитель прокуратуры, Щербаков скрылся от следствия, в связи с чем заочный арест необходим для его международного розыска и дальнейшей передачи России. Следствие полагает, что экс-гендиректор скрывается от правосудия в Турции.
При этом адвокат Ирина Краснова выразила свою точку зрения на суде.
«Согласно материалам дела, преступные эпизоды якобы имели место два и три года назад, то есть это не расследование по горячим следам, в случае чего можно было бы говорить об уничтожении улик обвиняемым. Ничто не мешает следствию вести свою работу, и содержание обвиняемого под стражей не будет способствовать установлению истины», — заявила Краснова.
До этого, 11 марта, сообщалось, что экс-глава «Ленфильма» объявлен в розыск, сторона обвинения запросила его заочный арест по делу о вымогательстве. На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы отмечалось, что его делу присвоена «категория: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)».
Щербаков был объявлен в розыск 19 февраля. В тот же день в пресс-службе киностудии заявили, что данную информацию не комментируют, но уточнили, что экс-глава компании находился в отпуске до 29 февраля.