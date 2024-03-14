Суд заочно арестовал экс-главу «Ленфильма» Щербакова

«Согласно материалам дела, преступные эпизоды якобы имели место два и три года назад, то есть это не расследование по горячим следам, в случае чего можно было бы говорить об уничтожении улик обвиняемым. Ничто не мешает следствию вести свою работу, и содержание обвиняемого под стражей не будет способствовать установлению истины», — заявила Краснова.