SpaceX сообщила о потере корабля Starship

Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В прошлом октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.