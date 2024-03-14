Самолет британского министра лишился навигации под Калининградом

Как отмечает The Times, чей журналист был в этот момент на самолете, Шэппса и других заверили, что «электронная атака» не угрожает безопасности самолета. Опрошенные газетой эксперты указали, что, вероятно, целью атаки был не сам министр, поскольку выход из строя спутниковых навигационных систем в районе Калининграда становится «все более распространенным явлением».