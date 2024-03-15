Главе СК доложат об издевательствах мальчика над бабушкой в Красноярском крае

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошел в селе Большой Сереж Назаровского района. Там 11-летний школьник издевался над своей 90-летней прабабушкой. И все это он снимал на видео. Мальчик подходил к пожилой женщине, толкал ее, оскорблял и показывал средней палец. Видео он отправлял в чат своим друзьям, но в итоге кадры издевательств оказались в сети.
На них обратили внимание краевое МВД, прокуратура и СК. Мальчика поставили на внутришкольный учет.
Также людей возмутил тот факт, что у бабушки на лице есть ссадины. На одном из видео она говорит правнуку, и ты меня бьешь, и мать твоя бьет. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.