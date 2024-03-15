Волгоградец продавал бездомных людей на фермы Калмыкии и Астраханской области

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 44-летний житель Волгограда с сообщниками под видом сотрудников МВД находили граждан без определенного места жительства и похищали их. При этом задерживали якобы для проверки документов и выяснения личности.
На самом деле бездомных продавали для работы на животноводческих фермах Калмыкии и Астраханской области. От действий преступной группы пострадали четверо мужчин и три женщины 45−55 лет.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц из корыстных побуждений), ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа двух и более лиц с угрозой применения насилия) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Вину в содеянном мужчина полностью признал, сообщили в региональной прокуратуре.
Суд приговорил его к 5 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Сообщники мужчины уже были ранее приговорены к срокам от 4 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы.