ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

«В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника. Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», — сказали в ведомстве.