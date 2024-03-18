ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

«ФСБ России пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК “Крымская железная дорога” с целью нарушения военных перевозок», — говорится в релизе.
У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. За выполнение задания ей обещали денежное вознаграждение.
Как следует из опубликованного ФСБ ролика, агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленной жидкости, которую она назвала «бандеросмузи».
Задержанная уточнила, что протестировала зажигательную смесь и поняла, что практического эффекта она иметь не будет. Россиянка рассказала об этом украинскому куратору, который ответил, что важно не это, а «показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект».
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Кроме того, фигурантку могут привлечь по статье «Государственная измена», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.