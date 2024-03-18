ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Задержанная уточнила, что протестировала зажигательную смесь и поняла, что практического эффекта она иметь не будет. Россиянка рассказала об этом украинскому куратору, который ответил, что важно не это, а «показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект».