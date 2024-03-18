В Амурской области под завалами после обрушения горных пород находятся 13 человек

По его данным, обрушение произошло в штреке. По предварительной информации, люди, находящиеся под завалами, живы, воздух туда поступает, однако с ними отсутствует связь.
На место происшествия направляются спасатели.
Власти Зейского района Амурской области подтвердили случившееся. Как сообщила его глава Илона Сысолятина в беседе с ТАСС, ориентировочно, под завалами находятся 13 человек.
При этом в МЧС России сообщили, что в регион были направлены 25 спасателей ведомства и четыре единицы техники для поисково-спасательных работ.
«В Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника произошел обвал горных пород. Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек. Как сообщили на предприятии, сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза», — сказано в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве добавили, что в настоящее время восстанавливается связь с людьми под завалами, а также проводится механизированная расчистка транспортного уклона.
Ранее, 25 января, в Приморском крае на руднике «Николаевский» произошел пожар. На поверхность эвакуировали 68 горняков. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.