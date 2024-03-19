В Гомеле при ДТП легковушку отбросило на пешехода на тротуаре

51-летний водитель на «Хёндэ» ехал в сторону ул. Сосновой, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ауди», который двигался во встречном направлении. От удара последнего отбросило за пределы проезжей части на тротуар. В этот момент на том месте ожидал зеленого сигнала светофора 73-летний пешеход. Мужчина получил травмы.