В Гомеле при ДТП легковушку отбросило на пешехода на тротуаре

ДТП произошло около восьми часов утра 18 марта на ул. 8-я Иногородняя в Гомеле.
51-летний водитель на «Хёндэ» ехал в сторону ул. Сосновой, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ауди», который двигался во встречном направлении. От удара последнего отбросило за пределы проезжей части на тротуар. В этот момент на том месте ожидал зеленого сигнала светофора 73-летний пешеход. Мужчина получил травмы.
Пенсионера госпитализировали в областную больницу.
В областной Госавтоинспекции напоминают водителям быть максимально внимательными за рулем, следить за сигналами светофора и никогда не пытаться успеть «проскочить» перекресток.