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В Гомеле при ДТП легковушку отбросило на пешехода на тротуаре

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при ДТП легковушку отбросило на тротуар на пешехода, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло около восьми часов утра 18 марта на ул. 8-я Иногородняя в Гомеле.

51-летний водитель на «Хёндэ» ехал в сторону ул. Сосновой, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ауди», который двигался во встречном направлении. От удара последнего отбросило за пределы проезжей части на тротуар. В этот момент на том месте ожидал зеленого сигнала светофора 73-летний пешеход. Мужчина получил травмы.

Пенсионера госпитализировали в областную больницу.

В областной Госавтоинспекции напоминают водителям быть максимально внимательными за рулем, следить за сигналами светофора и никогда не пытаться успеть «проскочить» перекресток.