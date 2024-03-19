В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми

Как пояснили в ГИБДД по РБ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.