В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
Напомним, 16 марта в Караидельском районе на 134 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка произошло страшное ДТП с двумя погибшими детьми. Здесь столкнулись «Лада Гранта», под управлением 27-летней жительницы Свердловской области, и Nissan Tiida, за рулём которого находился 44-летний житель Мечетлинского района. Предварительно, «Лада» выехала на встречную полосу. В результате ДТП 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, находившиеся в отечественном автомобиле, скончались на месте происшествия. Водитель «Гранты»: мать двух погибших детей и её двухнедельный сын были доставлены в больницу. Женщина получила серьезные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом двух ребер, но от лечения отказалась. Водитель иномарки не пострадал.
Как пояснили в ГИБДД по РБ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее «Башинформу» собственный источник рассказал жуткие подробности аварии. Известно, что все трое детей находились в детских удерживающих устройствах сзади. В момент ДТП «Ладу» разорвало пополам. По словам очевидцев, одного из малышей в момент удара обезглавило. Выживший малыш, как говорится, родился в рубашке — не пострадал. Водителей проверили на наличие алкоголя в крови, оба были трезвыми. Предварительно, женщину, которая ехала с детьми из Екатеринбурга, занесло на опасном участке дороги.