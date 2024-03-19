Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии

Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с «Шанинкой» в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» в 2019—2020 годах. Им вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей.