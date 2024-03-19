Суд приговорил экс-замминистра просвещения Ракову к пяти годам колонии

«Назначить Раковой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима… До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действий оставить в силе», — огласил решение судья.
Зуев получил 4 года лишения свободы условно.
Прокурор попросил приговорить обоих к реальным срокам: Ракову — к 8 годам колонии, Зуева — к 6,5.
Также на скамье подсудимых экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.
Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с «Шанинкой» в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» в 2019—2020 годах. Им вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей.