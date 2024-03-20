13 тонн пищевых ароматизаторов незаконно пытались ввезти из Польши в Беларусь

Отмечается, что машина DAF, где, как было указано в документах, находилась партия отдушек и БАДов, ехала в Россию из Польши. На территорию ЕАЭС автомобиль въехал через пункт пропуска «Козловичи». В момент проведения таможенного контроля сотрудники обнаружили, что в грузовом отсеке авто вместо товаров, заявленных в документах, находятся 13 тонн пищевых ароматизаторов.