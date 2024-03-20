13 тонн пищевых ароматизаторов незаконно пытались ввезти из Польши в Беларусь

В Беларусь из Польши пытались незаконно ввезти 13 тонн пищевых ароматизаторов. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении говорится, что незадекларированные пищевые ароматизаторы, стоимость которых была около 590 тысяч рублей, смогли обнаружить сотрудники брестской таможни в грузовой машине польского перевозчика.
«Нарушение законодательства повлекло за собой снижение таможенных платежей на сумму более 150 тысяч белорусских рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что машина DAF, где, как было указано в документах, находилась партия отдушек и БАДов, ехала в Россию из Польши. На территорию ЕАЭС автомобиль въехал через пункт пропуска «Козловичи». В момент проведения таможенного контроля сотрудники обнаружили, что в грузовом отсеке авто вместо товаров, заявленных в документах, находятся 13 тонн пищевых ароматизаторов.
В ГТК пояснили, что по факту недекларирования в отношении польского перевозчика был начат административный процесс по части 1 статьи 15.5 КоАП. Согласно указанному случаю, по данной статье сумма штрафа будет до 177 000 рублей.