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Часть машины оторвало: в Челябинской области пенсионер погиб в ДТП с грузовиком

В Челябинской области пенсионер погиб, врезавшись на LADA в грузовик.

Источник: МО МВД «Чебаркульский»

В Челябинской области LADA Granta врезалась в прицеп грузовика, погиб человек. ДТП случилось на дороге Бишкиль-Варламово вечером 19 марта.

73-летний водитель LADA не справился с управлением, машина на повороте вылетела на встречную полосу и столкнулась с прицепом грузовика. Водитель легковой машины умер на месте аварии. Вытащить его тело из помятого остова LADA сумели только спасатели.

— Водительский стаж погибшего составляет 45 лет, за последние два года он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения, — рассказали в Чебаркульском МО МВД.