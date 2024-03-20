Часть машины оторвало: в Челябинской области пенсионер погиб в ДТП с грузовиком

В Челябинской области LADA Granta врезалась в прицеп грузовика, погиб человек. ДТП случилось на дороге Бишкиль-Варламово вечером 19 марта.
73-летний водитель LADA не справился с управлением, машина на повороте вылетела на встречную полосу и столкнулась с прицепом грузовика. Водитель легковой машины умер на месте аварии. Вытащить его тело из помятого остова LADA сумели только спасатели.
— Водительский стаж погибшего составляет 45 лет, за последние два года он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения, — рассказали в Чебаркульском МО МВД.