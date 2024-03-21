В воронежских школах отработают план действий при объявлении ракетной опасности

Кроме того, необходимо организовать места, где смогут разместиться педагоги и ученики на время действия сигналов. Этот вопрос обсуждался на встрече с руководящим составом всех воронежских школ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в четверг, 21 марта.