В воронежских школах отработают план действий при объявлении ракетной опасности

МЧС России рекомендовало воронежским школам в срочном порядке организовать ряд мероприятий по обеспечению безопасности учеников. Образовательным учреждениям необходимо отработать порядок действий при объявлении сигналов «Опасность атаки беспилотных воздушных судов» и «Авиационная или ракетная опасность».
Кроме того, необходимо организовать места, где смогут разместиться педагоги и ученики на время действия сигналов. Этот вопрос обсуждался на встрече с руководящим составом всех воронежских школ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в четверг, 21 марта.
В ведомстве рассказали, что оперативную информацию можно получать из telegram-канала правительства Воронежской области и областного МЧС, а также из мобильного приложения МЧС России.
Заглубленные помещения, если такие есть, также необходимо подготовить, чтобы использовать в качестве укрытия.
— Руководящему составу школ рекомендуется отработать четкий порядок действий педсостава и учащихся при обнаружении на территории школы взрывоопасного предмета или останков БПЛА, а также обеспечить возможность оказания квалифицированной медпомощи и создать запас медицинских препаратов и питьевой воды, — сообщили в ведомстве.
В Воронеже ракетная опасность впервые была объявлена днем вторника, 12 марта. Она сопровождалась включением сирен. Воронежцам было необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Ракетную опасность отменили в течение получаса после ее объявления.
В последний раз опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области в ночь на среду, 20 марта. Сигнал отменили спустя семь часов.
Позже стало известно, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории соседних с Воронежской областью регионов.