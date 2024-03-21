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В воронежских школах отработают план действий при объявлении ракетной опасности

Руководство необходимо подготовить укрытия на время сигналов.

МЧС России рекомендовало воронежским школам в срочном порядке организовать ряд мероприятий по обеспечению безопасности учеников. Образовательным учреждениям необходимо отработать порядок действий при объявлении сигналов «Опасность атаки беспилотных воздушных судов» и «Авиационная или ракетная опасность».

Кроме того, необходимо организовать места, где смогут разместиться педагоги и ученики на время действия сигналов. Этот вопрос обсуждался на встрече с руководящим составом всех воронежских школ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в четверг, 21 марта.

В ведомстве рассказали, что оперативную информацию можно получать из telegram-канала правительства Воронежской области и областного МЧС, а также из мобильного приложения МЧС России.

Для размещения учителей и школьников подойдут коридоры и иные помещения без окон, а при отсутствии таковых — помещения с минимальным количеством окон, укрепленных бронепленками, деревянными щитами или мешками с песком.

Заглубленные помещения, если такие есть, также необходимо подготовить, чтобы использовать в качестве укрытия.

— Руководящему составу школ рекомендуется отработать четкий порядок действий педсостава и учащихся при обнаружении на территории школы взрывоопасного предмета или останков БПЛА, а также обеспечить возможность оказания квалифицированной медпомощи и создать запас медицинских препаратов и питьевой воды, — сообщили в ведомстве.

В Воронеже ракетная опасность впервые была объявлена днем вторника, 12 марта. Она сопровождалась включением сирен. Воронежцам было необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Ракетную опасность отменили в течение получаса после ее объявления.

В последний раз опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области в ночь на среду, 20 марта. Сигнал отменили спустя семь часов.

Позже стало известно, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории соседних с Воронежской областью регионов.

образование
МЧС