Полицейским из Иркутска пришлось ехать в Псков для задержания организаторов онлайн-маркета

Несколько заявлений о хищении денег при оплате товаров в одном и том же интернет-магазине, созданном в мессенджере, поступило в полицию Иркутска. В результате правоохранителям пришлось отправиться в служебную командировку в Псков. Там они задержали двоих организаторов фейкового маркета — 21-летних местных жителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «МВД. Медиа».
Подозреваемые в мошенничестве раскаялись в содеянном и рассказали, что размещали на своей фейковой торговой площадке объявления о продаже различных вещей и предметов. Описание вместе с изображением они брали со страниц известных маркетплейсов. Продавали все по цене в 10 раз ниже рыночной. При этом никаких товаров в наличие не было.
Предварительно, жертвами подельников стали жители ряда регионов России, из которых более 30 человек — иркутяне. Сумма ущерба превышает 10 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.