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Полицейским из Иркутска пришлось ехать в Псков для задержания организаторов онлайн-маркета

Злоумышленники обманули жителей ряда регионов России, в том числе более 30 иркутян.

Источник: IrkutskMedia.ru

Несколько заявлений о хищении денег при оплате товаров в одном и том же интернет-магазине, созданном в мессенджере, поступило в полицию Иркутска. В результате правоохранителям пришлось отправиться в служебную командировку в Псков. Там они задержали двоих организаторов фейкового маркета — 21-летних местных жителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «МВД. Медиа».

Подозреваемые в мошенничестве раскаялись в содеянном и рассказали, что размещали на своей фейковой торговой площадке объявления о продаже различных вещей и предметов. Описание вместе с изображением они брали со страниц известных маркетплейсов. Продавали все по цене в 10 раз ниже рыночной. При этом никаких товаров в наличие не было.

Аферисты обещали клиентам отправить заказ при полной оплате, однако при получении денег они переставали выходить на связь.

Предварительно, жертвами подельников стали жители ряда регионов России, из которых более 30 человек — иркутяне. Сумма ущерба превышает 10 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.