Полицейским из Иркутска пришлось ехать в Псков для задержания организаторов онлайн-маркета

Подозреваемые в мошенничестве раскаялись в содеянном и рассказали, что размещали на своей фейковой торговой площадке объявления о продаже различных вещей и предметов. Описание вместе с изображением они брали со страниц известных маркетплейсов. Продавали все по цене в 10 раз ниже рыночной. При этом никаких товаров в наличие не было.