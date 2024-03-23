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Режим опасности атаки дронов отменили в Воронежской области

Он продлился несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА днем 23 марта. Угроза прилетов на территорию региона вражеских дронов отсутствует. Об этом днем в субботу, 23 марта, сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, режим авиационной опасности начал действовал с 22:29 22 марта. Воронежцев предупредили о том, что надо перейти в комнату без окон или забежать в здание, парковку, подземный переход.

Ночью силами ПВО были сбиты два вражеских БПЛА, а рано утром еще один беспилотник самолетного типа.