В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины

«Сегодня на перевале Мужичий в национальном парке “Югыд ва” от схода снежной лавины пострадала туристская группа из трех человек, из которых два человека погибли. Одному туристу удалось самостоятельно добраться до спасательного поста в горах и сообщить о происшествии», — сообщается в Telegram-канале ведомства.