В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины

«Сегодня на перевале Мужичий в национальном парке “Югыд ва” от схода снежной лавины пострадала туристская группа из трех человек, из которых два человека погибли. Одному туристу удалось самостоятельно добраться до спасательного поста в горах и сообщить о происшествии», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, для поиска погибших привлечены спасатели «СПАС-Коми».
Национальный парк «Югыд ва» создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником он стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в североевропейском регионе.