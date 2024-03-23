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В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Двое туристов из группы в составе трех человек погибли при сходе снежной лавины в национальном парке «Югыд ва» в республике Коми, сообщило региональное управление МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня на перевале Мужичий в национальном парке “Югыд ва” от схода снежной лавины пострадала туристская группа из трех человек, из которых два человека погибли. Одному туристу удалось самостоятельно добраться до спасательного поста в горах и сообщить о происшествии», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, для поиска погибших привлечены спасатели «СПАС-Коми».

Национальный парк «Югыд ва» создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником он стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в североевропейском регионе.

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