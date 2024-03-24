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Землетрясение зафиксировали в Каспийском море

Оно было зарегистрировано азербайджанскими сейсмологами.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 24 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 зарегистрировано в Каспийском море. Об этом сообщили в бюро исследований землетрясений Центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки зафиксировали в Каспийском море в 220 километрах к востоку от сейсмологической станции «Сиязань». Эпицентр землетрясения находился на глубине 28 километров.

Землетрясения в Алматы

С начала этого года жители Алматы почувствовали два ощутимых землетрясений. Первое из них было зафиксировано зимой.

В ночь на 23 января 2024 года алматинцы почувствовали сильные толчки земной коры — отголосок землетрясения, чей эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана. Позже МЧС оценило воздействие на Алматы в 5 баллов. Тогда за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести.

Второе землетрясение произошло 4 марта в 11.22 часов (06.22 по Гринвичу) на границе Казахстана и Кыргызстана. Ощутимость в городе Алматы сейсмологи оценили 5 баллов.