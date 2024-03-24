Землетрясение зафиксировали в Каспийском море

В ночь на 23 января 2024 года алматинцы почувствовали сильные толчки земной коры — отголосок землетрясения, чей эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана. Позже МЧС оценило воздействие на Алматы в 5 баллов. Тогда за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести.