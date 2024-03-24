ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и местам сборки катеров Украины

«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что все назначенные цели удара были достигнуты.
Ранее, 22 марта, в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе Вооруженных сил (ВС) РФ из высокоточного оружия большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников. Отмечалось, что в результате удара было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
Кроме того, в ночь на 21 марта ВКС РФ также нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников. Цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.