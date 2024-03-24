ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и местам сборки катеров Украины

Ранее, 22 марта, в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе Вооруженных сил (ВС) РФ из высокоточного оружия большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников. Отмечалось, что в результате удара было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.