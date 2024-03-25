Два дня надеялись на лучшее, но чуда не случилось: дочь южноуральца оказалась в списке погибших в «Крокус Сити Холл»

По информации КП-Челябинск, Яна родилась в Южноуральске, но потом уехала с матерью в Ярославль. Там она провела большую часть жизни. Известно, что у погибшей осталась четырехлетняя дочь. Самой Яне было 32 года, ее похоронят в Ярославле.