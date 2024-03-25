Два дня надеялись на лучшее, но чуда не случилось: дочь южноуральца оказалась в списке погибших в «Крокус Сити Холл»

Дочь южноуральца погибла при теракте в «Крокус Сити Холл». Яна Коваленкова пошла на выступление группы «Пикник» вместе с хоккеистом Алексеем Рудницким. Убежать из концертного зала, когда туда вошли террористы, они не успели. Оба погибли.
Изначально Яна считалась пропавшей без вести. Ее отец не терял надежды на лучшее, но вечером 24 марта МЧС опубликовало обновленный список погибших, где была его дочь.
По информации КП-Челябинск, Яна родилась в Южноуральске, но потом уехала с матерью в Ярославль. Там она провела большую часть жизни. Известно, что у погибшей осталась четырехлетняя дочь. Самой Яне было 32 года, ее похоронят в Ярославле.
Ранее стало известно о другом погибшем южноуральце — Александре Баклемышеве. По словам родственников, мужчина мечтал попасть на концерт группы «Пикник», специально ради этого полетел в Москву. Александру был 51 год.