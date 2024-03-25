Близ нефтезавода в Самарской области посадили беспилотник с бомбой

Неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области перехватили и принудительно посадили беспилотник самолетного типа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
«Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — добавили в правительстве.
Новокуйбышевский НПЗ принадлежит «Роснефти». Он введен в эксплуатацию в 1951 году. Проектная мощность предприятия — 8,3 млн т нефти. Это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта — наиболее востребованного в России.
Беспилотники пытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ двумя днями ранее, 23 марта, атаку отбили без ущерба техническому оборудованию. Однако дроны ударили по другому самарскому нефтезаводу — Куйбышевскому, там произошел пожар. Загорелась колонна первичной переработки нефти, жертв и пострадавших не было.
За неделю до этого, 16 марта, Новокуйбышевский НПЗ также попытались атаковать БПЛА, ее отбили. Однако в тот день атака беспилотника привела к пожару на Сызранском НПЗ, тоже расположенном в Самарской области.
В последние недели усилились атаки дронов на топливные объекты в регионах России. В частности, в середине марта была приостановлена работа на Новошахтинском заводе нефтепродуктов — крупнейшем НПЗ на юге страны.