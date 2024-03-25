СМИ сообщили о трех взрывах в центре Киева

Также информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, он призвал местных жителей проследовать в укрытия.
На 11:42 мск сирена воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украина» Алексей Чернышов сообщил, что на западе страны повреждена наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ. По его словам, инцидент не окажет критического влияния на работу подземных газохранилищ.
Также в воскресенье сообщалось о повреждении инфраструктурных объектов в ряде регионов Украины. В частности, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на одном из них возникло возгорание.
Кроме того, 21 марта Кличко также сообщал о взрывах в столице Украины. Информации о пострадавших не приводилось.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.