Суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. 25 марта они были заключены под стражу до 22 мая. В тот же день следствие ходатайствовало об аресте еще трех фигурантов дела, они были отправлены под арест также до 22 мая.