Суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Ранее в этот день СК РФ запросил арестовать Касимова. По данным источника «Известий», мужчина предоставил нападавшим квартиру в Путилково, в которой они и организовали свою базу для подготовки атаки на концертный зал.
В суде обвиняемый заявил, что о планах террористов не знал. По его словам, они откликнулись на опубликованное им в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду.
Уточняется, что Касимов является гражданином РФ, родился в городе Ош Киргизской Республики. Имеет малолетних детей и свое кафе.
После этого следствие ходатайствовало о закрытии процесса. Судья удовлетворила требование прокурора.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы подожгли концертный зал.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 139 человек, количество пострадавших достигло 182. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. 25 марта они были заключены под стражу до 22 мая. В тот же день следствие ходатайствовало об аресте еще трех фигурантов дела, они были отправлены под арест также до 22 мая.