Задержана замруководителя ФТС Елена Ягодкина

Источник рассказал, что у следствия возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры. «Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть “развилки” — по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой — 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая», — объяснил собеседник. Он также отметил, что в данном случае есть несколько эпизодов, касающихся технологического оборудования.