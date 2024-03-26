Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске задержали мигранта, находившегося в федеральном розыске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта, ФедералПресс. На Южном Урале полицейские задержали четырех иностранцев, которые находились в розыске. Работу провели в рамках операции «Нелегальный мигрант». Один из иностранцев был объявлен в федеральный розыск.

«В ходе рейдов сотрудниками полиции был задержан гражданин ближнего зарубежья 2004 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершение разбоя в Центральном районе города Челябинска», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В регионе за пять дней полиция выявила 500 нарушений.

21 иностранец выдворен на родину, больше сотни ожидают вступления в законную силу судебных решений в центре временного содержания.

Двух мигрантов депортировали домой: они отбывали наказание за совершение тяжких преступлений.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, почему россиян, которые призывают бороться с мигрантами из Средней Азии после теракта в Crocus City Hall, призвали привлекать к ответственности.