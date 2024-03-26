В Челябинске задержали мигранта, находившегося в федеральном розыске

«В ходе рейдов сотрудниками полиции был задержан гражданин ближнего зарубежья 2004 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершение разбоя в Центральном районе города Челябинска», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
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