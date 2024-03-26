«Ростелеком» рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков

«Основной объем мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров», — сообщил глава «Ростелекома» на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
Он добавил, что в таких центрах работают профессионалы: звонят от имени органов и других людей. «Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет — очень серьезно, очень ответственно», — добавил глава компании.
Ранее он сообщил, что во время выборов президента России —