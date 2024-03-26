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«Ростелеком» рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основной объем мошеннических звонков поступает россиянам из колл-центров в Днепропетровске на Украине, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Источник: © РИА Новости

«Основной объем мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров», — сообщил глава «Ростелекома» на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Он добавил, что в таких центрах работают профессионалы: звонят от имени органов и других людей. «Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет — очень серьезно, очень ответственно», — добавил глава компании.

Ранее он сообщил, что во время выборов президента России — 15—17 марта — электронное голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, правительства Москвы, всех операторов. Однако Осеевский добавил, что подготовка позволила справиться со всеми, очень серьезными угрозами.

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