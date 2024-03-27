Подростки пытались устроить диверсию на железной дороге в Красноярском крае

Транспортные полицейские и сотрудники отдела УФСБ установили личность мальчика, который в одном из мессенджеров получил предложение заработать 15 тысяч рублей за выведение из строя железнодорожного оборудования. Для выполнения задания он привлек своего знакомого.
На перегоне станций Ачинск-1 — Тарутино правоохранители задержали 15-ти и 16-летнего злоумышленников. У них изъяли ёмкость с горючей жидкостью, зажигалку и средства мобильной связи.
«Повреждения оборудования и задержек в движении поездов на указанном участке не допущено», — сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.
Там также предупредили, что наказание за совершение диверсии, согласно УК РФ, составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.