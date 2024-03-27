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В США напомнили о планах НАТО использовать террористов против России

Американский журналист Алекс Джонс вспомнил о намерении НАТО использовать террористов в случае успехов России в конфликте в Европе. Об этом он сообщил в эфире телеканала RT.

Источник: Reuters

Так, по словам Джонса, в 1950—1980-е годы у НАТО был план под названием «Операция “Гладио”».

Журналист сообщил, что, согласно плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, агентурные сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты. При этом, по его словам, Североатлантический альянс собирался обвинить саму Россию в организации этих терактов, чтобы настроить мир против нее.

Он подчеркнул, что классический пример политики НАТО — «подставлять под удар других».

Ранее, 1 марта, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя информацию о появлении аудиозаписи, в которой офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, заявил, что НАТО и конкретно Германия с самого начала событий на Украине являются самыми непосредственными и активными участниками конфликта. По его словам, поставка летального оружия и направление в зону спецоперации «инструкторов для подготовки террористов в работе с этим вооружением» — это уже участие.

НАТО