«Чайхану» арестованного по делу о теракте в «Крокусе» закрыли

Касимов арестован на два месяца, он является гражданином России, из гражданства Киргизии мужчина вышел в 2014 году. Мужчина сдавал трехкомнатную квартиру, так и познакомился с исполнителями теракта. Касимов подчеркивал, что не был в курсе о планах террористов: «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через “Авито.ру” написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру». Мужчина заявил о своей невиновности.