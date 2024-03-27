«Чайхану» арестованного по делу о теракте в «Крокусе» закрыли

На здании кафе нет никаких сообщений о дальнейшем расписании работы, работу приостановила и соседняя баня. На ее двери сообщается без указания даты, что сегодня она закрыта. Сотрудник бани рассказал агентству, что заведение приостановило работу в связи с терактом в «Крокусе»: «“Чайхана” закрыта, нам тоже сказали закрыть».
Кафе закрыли минимум на три дня, рассказали сотрудники кафе телеграм-каналу Shot.
Касимов арестован на два месяца, он является гражданином России, из гражданства Киргизии мужчина вышел в 2014 году. Мужчина сдавал трехкомнатную квартиру, так и познакомился с исполнителями теракта. Касимов подчеркивал, что не был в курсе о планах террористов: «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через “Авито.ру” написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру». Мужчина заявил о своей невиновности.
ФСБ задержала 11 подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. Погибли 139 человек, более 180 ранены. Четырех из задержанных, которых спецслужба подозревает в непосредственном участии, суд отправил под арест до 22 мая. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
Суд также арестовал еще троих подозреваемых: Аминчона, Диловара и Исмоила Исломова. Следствие полагает, что те предоставили автомобиль и квартиру исполнителям нападения. Как уточняет канал «112», Исломовы продали террористам Renault Symbol.