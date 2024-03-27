В Хабаровском крае ждут уникальную экспедицию по следам Беринга

В Охотском муниципальном округе на самом севере Хабаровского края готовы к встрече уникальной экспедиции в рамках проекта «Пути великих свершений». Её участники 25 марта стартовали из Якутска на сверхпроходимых колёсных вездеходах МЧС отечественного производства «Бурлак». Путь длиной около 1200 километров проходит по руслам замёрзших ещё рек, безлюдному бездорожью и редким посёлкам северо-восточной Якутии к побережью Охотского моря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В нашем муниципальном округе участников экспедиции мы ждём ориентировочно с 28 по 30 марта. Сперва они посетят национальное эвенское село Арка. Там побывают в этнографическом центре «Маранна», встретятся с жителями. Потом переезжают в Охотск. Отдохнут. Пройдут встречи со школьниками, охотчанами, посетят наши музей и этноцентр, — рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Охотского муниципального округа Светлана Ольшевская.

Экспедиция проходит по Охотскому тракту. Его проложили в XVII веке от Якутска к Охотску, который стал первым русским форпостом на берегах Тихого океана. Именно этим путём в 20-годы XVIII века двигалась команда Витуса Беринга. Из Охотска мореплаватель организовал две Камчатские экспедиции в 1725—1730 и в 1733—1741 годах. Именно тогда был окончательно открыт пролив между Евразией и Северной Америкой, который был назван в честь Витуса Беринга, многие острова.