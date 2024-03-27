В Хабаровском крае ждут уникальную экспедицию по следам Беринга

В Охотском муниципальном округе на самом севере Хабаровского края готовы к встрече уникальной экспедиции в рамках проекта «Пути великих свершений». Её участники 25 марта стартовали из Якутска на сверхпроходимых колёсных вездеходах МЧС отечественного производства «Бурлак». Путь длиной около 1200 километров проходит по руслам замёрзших ещё рек, безлюдному бездорожью и редким посёлкам северо-восточной Якутии к побережью Охотского моря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В нашем муниципальном округе участников экспедиции мы ждём ориентировочно с 28 по 30 марта. Сперва они посетят национальное эвенское село Арка. Там побывают в этнографическом центре «Маранна», встретятся с жителями. Потом переезжают в Охотск. Отдохнут. Пройдут встречи со школьниками, охотчанами, посетят наши музей и этноцентр, — рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Охотского муниципального округа Светлана Ольшевская.
Одной из задач экспедиции стала съёмка документального фильма «Код Беринга». Также участники перехода оценивают перспективы открытия туристического маршрута между Якутией и севером Хабаровского края.
Напомним, это вторая экспедиция по территории Хабаровского края проекта «Пути великих свершений». В январе 2018 года наше издание подробно рассказывало о первом переходе по автозимникам через Амурскую область в Тугуро-Чумиканский район. Тогда его участники побывали в национальных сёлах Удское и Алгазея, в Чумикане. По итогам той экспедиции вышел документальный фильм «Пути великих свершений в Удском крае».