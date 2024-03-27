Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий с применением насилия

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны», — следует из карточки дела.

Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Ягодкина задержана и сотрудники силовых структур проводят с ней следственные действия.

По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

таможня
расследование