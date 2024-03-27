Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий с применением насилия

«В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны», — следует из карточки дела.
Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Ягодкина задержана и сотрудники силовых структур проводят с ней следственные действия.
По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.