Россиян предупредили о кишечной палочке в хлебцах одной из марок

«Бактерии группы кишечной палочки — санитарно-показательные микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции, поэтому присутствие их в хлебцах не допускается. Бактерии этой группы также могут попадать в продукты питания из сырья, однако при термической обработке они погибают. Присутствие бактерий группы кишечной палочки в хлебцах свидетельствует о возможном заражении готовых изделий после изготовления в процессе транспортировки и упаковывания при контакте с поверхностями оборудования, рук рабочего персонала и из других источников», — объяснила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИХП Олеся Савкина.