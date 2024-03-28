Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта

О том, что часть эвакуационных выходов были закрыты, говорили два источника РБК, рассказывавшие о тушении пожара в «Крокусе». Очевидица Дарья в разговоре с телеканалом РБК указывала, что во время эвакуации было неясно, куда бежать, «на лестнице спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но люди отвечали, что там “тупик”. Девушка сообщила, что в итоге выбралась через служебный коридор. Очевидец Александр рассказал, что спасающиеся во время эвакуации натыкались на “какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться”. Телеграм-канал Baza писал, что на одной из эвакуационных лестниц было найдено 14 тел погибших.