Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта

Эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле», когда там произошел теракт, были открыты, люди во время эвакуации натыкались на закрытые двери для персонала, сообщил сын владельца концертного зала Эмин Агаларов.
«“Крокус сити холл” имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
Агаларов указал, что люди не хотели возвращаться в фойе, так там шла стрельба, и натыкались на закрытые двери, в которые «допускали только персонал в свое время, по карточкам». Эвакуирующиеся в «ужасе и страхе искали любые пути выхода», добавил бизнесмен.
О том, что часть эвакуационных выходов были закрыты, говорили два источника РБК, рассказывавшие о тушении пожара в «Крокусе». Очевидица Дарья в разговоре с телеканалом РБК указывала, что во время эвакуации было неясно, куда бежать, «на лестнице спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но люди отвечали, что там “тупик”. Девушка сообщила, что в итоге выбралась через служебный коридор. Очевидец Александр рассказал, что спасающиеся во время эвакуации натыкались на “какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться”. Телеграм-канал Baza писал, что на одной из эвакуационных лестниц было найдено 14 тел погибших.
Жертвами теракта в «Крокусе», по последним данным МЧС, стали 143 человека, пострадавших — более 180. Большинство людей погибли не от стрельбы, а в результате пожара, говорил один из источников РБК. В Crocus Group сообщали, что из «Сити Холла» эвакуировали свыше 5 тыс. человек, посетителям помогали сотрудники концертного зала.
Владелец «Крокуса» Араз Агаларов в беседе с РБК отмечал, что все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в концертном зале сработали. Это позволило не допустить обрушения помещения в течение нескольких часов (позднее крыша все же рухнула), и у людей была возможность выйти.