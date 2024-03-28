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Светлаков рассказал о спасении Бурунова от террористов в «Крокусе»

Российский шоумен и телеведущий Сергей Светлаков во время теракта в «Крокус Сити Холле» предупредил о нападении актера Сергея Бурунова. Об этом Светлаков рассказал в интервью YouTube-блогеру Надежде Стрелец.

Источник: РИА "Новости"

По словам Светлакова, Бурунов собирался прийти на концерт группы «Пикник», перед выступлением которой произошел теракт, но опаздывал. После того как началась стрельба, Светлаков предупредил, чтобы тот не заходил в концертный зал.

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: “Я подъезжаю, через минуту буду”. Я говорю: “Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть, и не заходи”», — рассказал Светлаков.

Ранее шоумен рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что террористы зашли в концертный зал «Крокуса» со стороны амфитеатра. По словам Светлакова, стрельба была в нескольких метрах от него. Группа из 20−30 человек закрылась в узком коридоре и заблокировала дверь стульями.

Вскоре дверь взломала другая группа спасающихся людей. После этого менеджер зала по имени София решила вывести посетителей по лестнице. Затем люди попали в задымленное фойе, там им помог другой сотрудник «Крокуса» — он жестами показал, чтобы те не бежали через центр. После этого группа посетителей оказалась на улице.

Светлаков рассказал, что нашел менеджера, которая помогла ему и другим посетителям спастись, и поблагодарил ее. «Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — рассказал шоумен.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание, начали стрелять по людям, устроили поджог и скрылись. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали свыше 180. По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырех предполагаемых непосредственных участников нападения. Суд арестовал их до 22 мая.