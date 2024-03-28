Светлаков рассказал о спасении Бурунова от террористов в «Крокусе»

Вскоре дверь взломала другая группа спасающихся людей. После этого менеджер зала по имени София решила вывести посетителей по лестнице. Затем люди попали в задымленное фойе, там им помог другой сотрудник «Крокуса» — он жестами показал, чтобы те не бежали через центр. После этого группа посетителей оказалась на улице.