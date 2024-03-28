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Четырех исполнителей теракта в «Крокусе» внесли в список террористов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

Источник: © РИА Новости

В этот перечень вошли:

  • Фаридуни Шамсидин, 1998 года рождения;
  • Мирзоев Далерджон, 1991 года рождения;
  • Файзов Мухаммадсобир, 2004 года рождения;
  • Рачабализода Саидакрами, 1994 года рождения.

Все они — уроженцы Таджикистана.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.

Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.

Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».

Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.