Четырех исполнителей теракта в «Крокусе» внесли в список террористов

В этот перечень вошли:
- Фаридуни Шамсидин, 1998 года рождения;
- Мирзоев Далерджон, 1991 года рождения;
- Файзов Мухаммадсобир, 2004 года рождения;
- Рачабализода Саидакрами, 1994 года рождения.
Все они — уроженцы Таджикистана.
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.