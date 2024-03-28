На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС

По предварительной оценке, для закупки крупного разрушенного оборудования потребуется около $200 млн. Траты на работы составят еще 40−50%. При этом Сахарук подчеркнул, что во время подготовки к прошлому сезону Украина вложила около 4 млрд грн ($101,9 млн) в восстановление десяти блоков, но две трети из них снова разрушены.