На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС

Бурштынская ТЭС расположена в Ивано-Франковской области, Ладыжинская — в Винницкой области.
«Возможно, один или два блока начнут работать раньше, но в целом это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать. После дефектации станет понятно, какого оборудования не хватает. Сейчас критически необходимы трансформаторы. Нам нужно около десяти единиц», — рассказал топ-менеджер.
По предварительной оценке, для закупки крупного разрушенного оборудования потребуется около $200 млн. Траты на работы составят еще 40−50%. При этом Сахарук подчеркнул, что во время подготовки к прошлому сезону Украина вложила около 4 млрд грн ($101,9 млн) в восстановление десяти блоков, но две трети из них снова разрушены.
Сахарук заявил, что за последнее время ДТЭК потеряла около 2 ГВт доступной мощности. Он подчеркнул, что в случае аналогичных повреждений энергетических объектов у Украины остаются атомные электростанции, а также солнечные, ветряные и частично гидроэлектростанции. «В системе будет около 10 ГВт. Это базовая генерация, которая покрывает минимальное потребление. Часть покроем импортом», — сообщил он.
Также топ-менеджер заявил, что на восстановление света в части регионов потребуется примерно два-три месяца.
24 марта ДТЭК сообщала, что потеряла 50% генерирующих мощностей после атак ночью и утром 24 марта, их восстановление займет больше месяца. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. По его данным, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.