Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке

Летом 2023 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки против генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в госкорпорацию «Росатом») подполковника запаса ФСБ Игоря Игина. По версии следствия, он получил 132,5 млн руб. от руководства петербургского ООО «Спецпроект» в обмен на госконтракты, писал «Коммерсантъ».