Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»

Как рассказала подруга матери погибших Елены Макарской, сестры Анна и Татьяна вечером 22 марта вместе поехали в «Крокус» на концерт группы «Пикник». Около 20:30 одна из дочерей позвонила своей матери и рассказала о пожаре в зале и о том, что люди задыхаются. После этого связь с женщинами пропала.