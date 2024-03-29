Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Следствие полагает, что мужчина сдавал трехкомнатную квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними. Сам фигурант подчеркивал, что не был осведомлен о планах террористов. «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через “Авито.ру” написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру», — говорил он. Касимов заявил о своей невиновности.