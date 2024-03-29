Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Касимов зарегистрирован в районе Путилково и владеет кафе «Чайхана», которое ранее закрыли. Мужчина является гражданином России. Ранее у него также был паспорт Киргизии, однако Касимов вышел из гражданства страны в 2014 году.
Следствие полагает, что мужчина сдавал трехкомнатную квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними. Сам фигурант подчеркивал, что не был осведомлен о планах террористов. «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через “Авито.ру” написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру», — говорил он. Касимов заявил о своей невиновности.
Всего по делу о теракте в «Крокусе» проходят 12 человек, в том числе четверо предполагаемых нападавших. Восьмерых фигурантов уже арестовали. Кроме Касимова, арест обжаловали Исроил Исломов и его сын Аминчон Исломов. По делу проходит и брат последнего Диловар Исломов.
По версии Следственного комитета, все трое Исломовых были пособниками террористов. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли 143 человека, более 180 пострадали.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.