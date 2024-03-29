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Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу освободили от наказания по делу «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд освободил от наказания за халатность бывшего руководителя ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, приговоренного к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в связи с истечением срока давности. Об этом 29 марта сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор Центрального районного суда Кемерово изменить, освободить Мамонтова от наказания по ч. 3 ст. 293 УК РФ (“Халатность”. — Ред.) в связи с истечением срока давности наказания», — огласила решение судья.

Также отменена мера пресечения в отношении Мамонтова в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы. Экс-главу кузбасского МЧС освободили в зале суда.

Кроме того, приговор бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорию Терентьеву смягчили с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима, он также освобожден по причине истечения срока давности.

Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры Мамонтову и Терентьеву 27 июня 2023 года. Им также были назначены штрафы в 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети. Всего в уголовном деле было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

В июне и сентябре прошлого года Кемеровский областной суд после рассмотрения апелляций частично изменил приговоры ряду фигурантов дела. В ноябре бывшая гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок из-за ухудшения здоровья также была освобождена судом от наказания в виде лишения свободы.

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