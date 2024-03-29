Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу освободили от наказания по делу «Зимней вишни»

«Приговор Центрального районного суда Кемерово изменить, освободить Мамонтова от наказания по ч. 3 ст. 293 УК РФ (“Халатность”. — Ред.) в связи с истечением срока давности наказания», — огласила решение судья.
Также отменена мера пресечения в отношении Мамонтова в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы. Экс-главу кузбасского МЧС освободили в зале суда.
Кроме того, приговор бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорию Терентьеву смягчили с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима, он также освобожден по причине истечения срока давности.
Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры Мамонтову и Терентьеву 27 июня 2023 года. Им также были назначены штрафы в 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно.
В июне и сентябре прошлого года Кемеровский областной суд после рассмотрения апелляций частично изменил приговоры ряду фигурантов дела. В ноябре бывшая гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок из-за ухудшения здоровья также была освобождена судом от наказания в виде лишения свободы.