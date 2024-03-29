Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои», — сказал собеседник агентства.

Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

СК