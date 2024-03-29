Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои», — сказал собеседник агентства.
Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.
Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.