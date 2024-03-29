Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали

По данным спецслужбы, житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также различных объектах на территории региона. Он сам признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Фигурант задержан.
Вечером 12 мая 2023 года, в День ЛНР, украинские боевики нанесли удар по Луганску крылатыми ракетами Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. Также они применили одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. В результате удара пострадали шестеро детей. Также был поврежден объект гражданской инфраструктуры, дома и автомобили местных жителей.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.