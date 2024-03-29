Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали

По данным спецслужбы, житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также различных объектах на территории региона. Он сам признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.