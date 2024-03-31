У британских военных пропали пулеметы и ракетные установки

Британское Минобороны каждый год сообщает о потерях или кражах, отмечает издание. Например, в 2022 году с базы в Кении угнали Land Rover вместе с четырьмя автомобильными аккумуляторами на сумму £16 тыс. Тогда же с базы Коттесмор в английском графстве Ратленд украли приборы ночного видения стоимостью более £2 тыс. Всеми этими случаями занималась военная полиция, но пока каких-либо результатов нет.